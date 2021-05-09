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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, 17 günlük tam kapanma uzatıldı mı? Bayramda ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma genelgesi!
Giriş Tarihi: 09.05.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 07:35

ne zaman bitiyor, 17 günlük uzatıldı mı? Bayramda ve 'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma genelgesi!

26 Nisan tarihinde başlayan 17 günlük sürecinde ayının sonuna yaklaşırken milyonlar sürecindeki uzatılma iddialarına karşı resmi açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere yayımlanan genelgesi içerisinde tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ereceği bildirilmişti. Bu noktada "Tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 'ta ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" gibi birçok soru yanıt arıyor. Normalleşme takvimi merakla beklenirken Cumhurbaşkanı yaptığı son açıklamada, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. İşte sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma sürecine dair tüm son dakika gelişmeleri…

Tam kapanma uzatıldı mı, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Bayramda ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma genelgesi!

Artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla uygulamaya geçen 17 günlük sürecinde tüm Türkiye tam kapanmaya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Normalleşme takvimi merakla beklenirken öte yandan " uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 'ta ve Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. 'nca yayımlanan tam kapanma konulu genelgede 17 günlük sokağa çıkma yasağının 17 Mayıs'ta sona ereceği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu…

Tam kapanma uzatıldı mı, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Bayramda ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma genelgesi!

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.

süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapan sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. sürecinin uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili detaylar gelirse gelişmeleri haberde yer alacak.

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Tam kapanma uzatıldı mı, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Bayramda ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma genelgesi!

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Tam kapanma uzatıldı mı, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Bayramda ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma genelgesi!

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

Tam kapanma uzatıldı mı, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Bayramda ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tam kapanma genelgesi!

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

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