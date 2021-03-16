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Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! , ve ’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı? Yasaklar değişti mi

Yasaklar değişti mi? 81 ilin gündeminde bu soru vardı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası , ve 'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları daha yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Mart ayı başında uygulanmaya başlanan yeni normalleşme takvimi neticesinde iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrılmış ve harita ile önlemlerin her iki haftada bir güncelleneceği paylaşılmıştı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller…

Giriş Tarihi: 16.03.2021 07:59 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:31
Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı? Yasaklar değişti mi

Koronavirüs yasakları kalktı mı? Türkiye, kabine toplantısı ile bu sorunun yanıtına kilitlenmişti. Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı soruları, kovid risk haritasının 2 haftalık güncellenme süresinin sona ermesiyle vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Mart ayının başlarında çoğu tedbir gevşetilmiş ve yerinde karar dönemi ile normalleşme adımları atılmıştı. İller ise vaka sayılarına bağlı olarak risk gruplarına ayrılmıştı. Buna göre düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? , , ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı? Yasaklar değişti mi

Adana

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı? Yasaklar değişti mi

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı? Yasaklar değişti mi

Afyon

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı? Yasaklar değişti mi

Ağrı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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