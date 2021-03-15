Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı ve hangi illerde var?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları Kabine Toplantısı sonrası gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart tarihi itibariyle başlayan kademeli normalleşme neticesinde iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Yaşadığı şehirde, sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorularına yanıt arıyor. Gözler bu noktada bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. 15.30'da başlayan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller…