Sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Türkiye'de 1 Mart tarihinde alınan kararlarla birlikte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günlerinde değişikliğe gidildi. Risk durumlarına göre iller gruplara ve renklere ayrıldı. Bu noktada milyonlarca vatandaşın bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.