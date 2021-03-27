Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Mart ayının başında normalleşme sürecine gidilmiş ve bu bakımdan iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmıştı. İller renk bazında belirlenmiş en düşük seviyeden en yüksek seviyeye kadar gruplandırılmıştı. Bu bakımdan; hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarında da düzenlemeye gidilmiş, bazı illerde hafta sonu yasak kaldırılmıştı. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte sokağa çıkma yasağı olan iller sorgulamaları da bu yönde sürüyor. 27-28 Mart 2021 Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN VE OLMAYAN İLLER LİSTESİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi belli oldu. Genelgeye göre; düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama belirtilen şartlar dahilinde devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller ile saatleri!