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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte hakkında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bu bakımdan; Cumartesi ve Pazar yasak var mı, saat kaçta gibi soruların yanıtları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından ise sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi açıklanmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere olan iller listesi!

Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 09:10
Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Mart ayının başında normalleşme sürecine gidilmiş ve bu bakımdan iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmıştı. İller renk bazında belirlenmiş en düşük seviyeden en yüksek seviyeye kadar gruplandırılmıştı. Bu bakımdan; hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarında da düzenlemeye gidilmiş, bazı illerde hafta sonu yasak kaldırılmıştı. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte olan iller sorgulamaları da bu yönde sürüyor. 27-28 Mart 2021 Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte olan ve olmayan iller listesi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN VE OLMAYAN İLLER LİSTESİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi belli oldu. Genelgeye göre; düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama belirtilen şartlar dahilinde devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller ile saatleri!

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 27-28 Mart 2021: Cumartesi Pazar Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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