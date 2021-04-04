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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 04.04.2021 08:10 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 10:09

olan iller listesi açıklandı! Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. İllerin risk durumuna göre ayrılmasının ardından son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna dahil olmuştu. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller yer alırken öte yandan son dönemde görülen vaka sayısındaki artış ise daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanan hangileri? 4 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde olacak? İşte kısıtlamanın detayları…

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

81 ilde hafta içi kısıtlama belirtilen saatler kapsamında devam ederken hafta sonu olan iller listesi de araştırılıyor. Vatandaşlar bulundukları illerdeki yasak saatlerini öğrenmek isterken öte yandan bilindiği üzere iller risk durumuna göre dört gruba ayrılmıştı. Aynı zamanda son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı renk olmuştu. Sabah saatleri dahil olmak üzere gün içerisinde de sorgulanan listesi İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklandı. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Corona vaka sayısındaki artış sürmeye devam ederken salgın için uygulanan önlem ve tedbirler kapsamında yaşanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Hafta içi yasak devam ederken olan iller listesi de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklandı.

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi açıklandı! Hafta sonu 4 Nisan Pazar bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

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