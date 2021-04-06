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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 20:49

olan iller listesi! Hafta içi - hangi illerde ve saat kaçta başlıyor?

Bir süredir koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanan ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere en son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte 58 il çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Hal böyle olunca; vatandaşlar kendi yaşadıkları illerde sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyorlar. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında listesi belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kısıtlama getirilen illerin listesi!

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saat kaçta başlıyor?

olan iller listesi sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Önemli kararların alındığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı kritik Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." açıklamasında bulunmuştu. Bilindiği üzere; 58 il yüksek riskli il grubundan çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Bu bakımdan; sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller hangileri? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan illerin listesi yayınlandı.

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saat kaçta başlıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

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Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saat kaçta başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saat kaçta başlıyor?

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saat kaçta başlıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

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