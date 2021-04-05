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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 06:04 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 08:28

olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında iller risk haritasına göre yeniden güncellenmiş 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı renk olmuştu. Kendi illerinde yaşayan vatandaşlar hangileri, saatleri nasıl, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var gibi birçok soruya yanıt arıyor. genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi de paylaşıldı. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan iller ile hafta içi ve hafta sonu yasak olan il il tam liste belli oldu. İşte , ve başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller!

Sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

Ülkemiz genelinde olan iller vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Son olarak Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçmiş ve sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu belli olurken sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saatleri nasıl, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusuna yanıt aranmaya başlandı. dahil birçok ilde 56 saat süren hafta sonu kısıtlaması sona ererken hafta içi yasak saatleri merak edilmeye başlandı. genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller haberimizde!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER İLE OLMAYAN İLLER LİSTESİ!

Nisan ayı normalleşme süreci ülkenin tamamında devam ederken sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum merak ediliyor. Son yapılan Kabine Toplantısında illerin risk durumlarına göre yeni renk kodları açıklanmış ve yüksek riskli illerde yeniden cumartesi hafta sonu yasağına geçilmişti. Türkiye'nin tamamında ise sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam kararı alınırken sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller ile ilgili detaylar şöyle;

Sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

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Sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

Sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

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