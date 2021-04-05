Sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri belli oldu! Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında iller risk haritasına göre yeniden güncellenmiş 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı renk olmuştu. Kendi illerinde yaşayan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saatleri nasıl, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var gibi birçok soruya yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi de paylaşıldı. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan iller ile hafta içi ve hafta sonu yasak olan il il tam liste belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller!