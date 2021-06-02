Ülke çapında kademeli normalleşmenin ikinci gününde milyonlar hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri hakkında detayları merak ediyor. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran itibarıyla başlarken Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran, kafe, düğün, üniversitelerde akademik takvim gibi yeni kararlara ilişkin birçok detayı kamuoyu ile paylaşırken "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bugün de yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…