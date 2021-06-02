Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve aşılama uygulamalarında atılan büyük adımlar çerçevesinde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri gibi birçok kısıtlamada gevşetilmeye gidildi. Değişen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile alınan yeni kararlara ilişkin detayları merak ederken "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularını da gündeme taşıdı. "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan hafta sonu yaklaşırken Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulamasının uzunca bir sürenin ardından kaldırılması milyonlarca kişinin ilgisini görüyor.