Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor? İçişleri Bakanlığı 1 Haziran Genelgesi ile Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 13:04

saat kaçta başlayacak? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor? 1 Haziran Genelgesi ile Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

Ülke çapında kademeli normalleşmenin ikinci gününde milyonlar hafta içi hafta sonu saatleri ve günleri hakkında detayları merak ediyor. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran itibarıyla başlarken Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan restoran, kafe, düğün, üniversitelerde akademik takvim gibi yeni kararlara ilişkin birçok detayı kamuoyu ile paylaşırken "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bugün de yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. İşte genelgesi ile hafta içi ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…

Yeni Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu! Bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve aşılama uygulamalarında atılan büyük adımlar çerçevesinde ülke genelinde saatleri ve günleri gibi birçok kısıtlamada gevşetilmeye gidildi. Değişen kısıtlamalar sonrası vatandaşlar genelgesi ile alınan yeni kararlara ilişkin detayları merak ederken "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularını da gündeme taşıdı. "Bu hafta sonu 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öte yandan hafta sonu yaklaşırken Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulamasının uzunca bir sürenin ardından kaldırılması milyonlarca kişinin ilgisini görüyor.

Yeni Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu! Bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR - 31 MAYIS 2021

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu! Bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Yeni Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu! Bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeni Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu! Bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

SON DAKİKA