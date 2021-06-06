Yeni normalleşmenin ilk hafta sonu 5-6 Haziran (Cumartesi-Pazar) tarihlerinin gelmesi ile birlikte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. En son yapılan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değiştirilmişti. Kademli normalleşmenin ikinci aşamasında pek çok yasak da kaldırılmış olup bazılarında ise saatlerinde esnetilme yapılmıştı. Bu kapsamda; bu başlık altından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine ulaşabilirsiniz.