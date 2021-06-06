Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti. 1 Haziran sonrası yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından daha önceleri hafta sonu tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan yasak sadece 1 güne indirildi ve saat kısmında esneme yapıldı. Hal böyle olunca; "Pazar günü bugün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri!