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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaça kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 15:01

saatleri değişti: Hafta içi ve saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaça kadar sürecek?

Kabine Toplantısı sonrası genelgesi ile saatleri ve günleri değişti. 1 Haziran sonrası yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından daha önceleri hafta sonu tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan yasak sadece 1 güne indirildi ve saat kısmında esneme yapıldı. Hal böyle olunca; "Pazar günü bugün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu ve günleri!

Bugün Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti!

Yeni normalleşmenin ilk hafta sonu 5-6 Haziran (Cumartesi-Pazar) tarihlerinin gelmesi ile birlikte ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. En son yapılan Kabine Toplantısı sonrası genelgesi ile ve günleri değiştirilmişti. Kademli normalleşmenin ikinci aşamasında pek çok yasak da kaldırılmış olup bazılarında ise saatlerinde esnetilme yapılmıştı. Bu kapsamda; bu başlık altından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve saatlerine ulaşabilirsiniz.

Bugün Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Bugün Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti!

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bugün Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti!

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Bugün Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti!

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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