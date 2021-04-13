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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:46

değişti! Hafta sonu ve saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, artan vaka sayısının akabinde Cumartesi günleri için kaldırılan kısıtlama geri döndü. Buna karşın, vaka sayısındaki artış kontrol altına alınamadı. Bugün gerçekleşen 'nın gündem maddeleri arasında hafta içi ve hafta sonu de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklarken saatleri değişti mi sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştiğini kamuoyu ile paylaştı. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, 81 ilde hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?

değişti mi sorusunun yanıtı, 'nın ardından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, artan vaka sayısının akabinde Cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Vaka sayısının 50 bin civarında bulunması, Kabine'nin gündeminde bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları hakkında bilgi verirken sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi konusuna da açıklık getirdi. Erdoğan, salgında kismi kapanma dönemine geçtiklerini bildirirken saatlerinin değiştiğini bildirdi. Peki, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nın ardından milyonların merakla beklediği kararları tek tek açıkladı. Buna göre; Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacak.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?

-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.

- Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat yasaklandı

- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.

- Kafe, çay bahçesi, kıraathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.

- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.

- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor?

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl).

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