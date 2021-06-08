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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 08.06.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 09:40

saatleri genelgesi ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısı için geri sayım sürerken, saatleri yeniden gündem oldu.Geçtiğimiz hafta alınan kararlar ile birlikte yeni bir normalleşme süreci başlamıştı. ayından yeni normalleşme sürecine kadar kapalı olan kafeler, düğünler gibi birçok alanda kısıtlamalar gevşetilmiş hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişmişti. Bu nedenle de "Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hafta sonu Pazar günü yasak var mı, ne zaman tamamen kalkacak?" sorularının yanıtı araştırmaya başlıyor. Aşağıda, hafta içi hafta sonu yasak saatleri ve tüm detaylar yer alıyor.

Sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

saatleri, kademeli normalleşme sürecinde değişti. Hafta içi ve hafta sonu için plan yapan vatandaşlar "Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hafta sonu Pazar günü yasak var mı, ne zaman kalkacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Hafta içi ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri genelgesi ile 22.00-05.00 saatleri arasına çekilmiş Pazar günü ise tam gün şeklinde uygulanacak kısıtlama kararı verilmişti. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesi ve saatler...

Sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren (1 Haziran) çalışabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

Sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişti! Yasaklar ne zaman tamamen kalkacak? Hafta içi Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.5- Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

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