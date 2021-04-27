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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı tam kapanma ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı
Giriş Tarihi: 27.04.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 17:03

ne zaman başlıyor? genelgesi ile 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen son ile birlikte Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük sürecine girdiğini açıkladı. Bu kapsamda; belirtilen süre ve saat diliminde uygulanacak. Öte yandan tarafından "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yeni genelge yayınlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre; seyahat yasağı, yasaktan muaf olanlar, market çalışma saatleri gibi pek çok önemli konu da belli oldu. Bu bakımdan; hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile !

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

Artan corona virüs vaka sayıları nedeniyle önlem ve tedbirler kapsamında 17 günlük olacağını Başkan Erdoğan 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen sonrası açıkladı. Tam kapanma sürecindeki kısıtlamaların detayları tarafından yayımlanan genelge kapsamında duyuruldu. Bu kapsamda; hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Buna göre; saat kaçta başlayacak ve bitecek? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu!

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

KABİNE TOPLANTISI SONRASI TAM KAPANMA OLACAK!

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

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Sokağa çıkma yasağı tam kapanma ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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