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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada fabrikalar çalışıyor mu açık mı olacak? Fabrikalar kapanacak mı çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:13

tam kapanmada açık mı olacak? çalışıyor mu?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00 itibarıyla 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05:00'a kadar yani kesintisiz uygulanacak. Bu kapsamda; birçok sektördeki durum da merak edilir hale geldi. Bunlar arasında fabrikaların durumu da yer alıyor. Bu nedenle tam kapanmada , çalışıyor mu şeklindeki soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. 17 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağında açık mı? sorusunun yanıtı belli oldu!

Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada fabrikalar çalışıyor mu açık mı olacak? Fabrikalar kapanacak mı çalışıyor mu?

Corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 17 günlük kesintisiz uygulanacak. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak. Bu kapsamda; nedeniyle fabrikaların durumu da merak edilir hale geldi. Tam kapanmada , çalışacak mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanmada kapanacak mı sorusunun yanıtı netlik kazandı.

Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada fabrikalar çalışıyor mu açık mı olacak? Fabrikalar kapanacak mı çalışıyor mu?

FABRİKALAR KAPANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kabine toplantısı kararları ve ilanının ardınadn İçişleri Bakanlığı ve seyahat başta olmak üzere tüm ayrıntıları içeren genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Bakanlığı yayınladığı son dakika genelgesinde yer alan maddelere uymayanlar yaptırım ve ceza kapsamına girecek. Kontrollü normalleşme ve kısmi kapanma sürecinde genelge maddelerinin istismar edildiği noktalarda ise 'Bu kez olmayacak' uyarısı geldi. İşte genelgeden son dakika ayrıntıları

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Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada fabrikalar çalışıyor mu açık mı olacak? Fabrikalar kapanacak mı çalışıyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada fabrikalar çalışıyor mu açık mı olacak? Fabrikalar kapanacak mı çalışıyor mu?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada fabrikalar çalışıyor mu açık mı olacak? Fabrikalar kapanacak mı çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

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