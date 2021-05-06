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Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:29

Sokağa çıkma yasağında bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Bugün bankalar çalışıyor mu? İşte 2021 !

17 Günlük tam kapanma sürecinde binlerce kişi "Sokağa çıkma yasağında bugün noter ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırıyor. tarafından yayımlanan "Tam Kapanma" başlıklı genelgede tüm bu sorulara ait yanıt verilirken üzerinde yapılan düzenlemeye de yer verilmişti. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinden muaf tutulan bu kurumlar, finansal işlemleri olan vatandaşların gündemine taşındı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte , , , , Yapıkredi, ve diğer banka çalışma saatleri…

Bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu? İşte 2021 Banka çalışma saatleri!

Koronavirüs vaka artışının önüne geçmek amacıyla uygulamaya geçen tam kapanma sürecinde vatandaşlar "Bankalar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularını da gündeme taşıdı. Finansal işlemleri nedeniyle bankalara gitmesi gereken kişiler Bakanlık tarafınca yayımlanan tam kapanma genelgesine göre kıstlamalarla alakalı detayları merak ediyor. Buna göre; 6 Mayıs bugün bankalar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte genelgede konuya ilişkin yer alan ayrıntılar ve , , , , Yapıkredi,

Bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu? İşte 2021 Banka çalışma saatleri!

BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

tarafından yayımlanan tam kapanma tedbir ve önlemler genelgesinde bankalara ilişkin şu bilgi ve detayları yer alıyor;

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Bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu? İşte 2021 Banka çalışma saatleri!

Genelgede yer alan tam kapanmadan muaf olan yerler ve kişiler listesine göre

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla) çalışmaya devam edecek.

Bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu? İşte 2021 Banka çalışma saatleri!

TAM KAPANMADA BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR - KAÇTA AÇILIYOR?
genelgesinde yer alan bilgilere göre 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet vermeye devam edecek.

Bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu? İşte 2021 Banka çalışma saatleri!

NOTERLER AÇIK MI?
'nın yayımladığı tam kapanma genelgesinde muaf listesindeki yerler ve kişilerde nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar yer alıyor.

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