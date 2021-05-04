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Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:59

Sokağa çıkma yasağında , kaça kadar açık? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde eczane çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "tam kapanma" genelgesinde açık ve kapalı kurumlar yer alıyor. Haftanın ilk gününde ilaç ve medikal ürün hizmetlerini karşılamak için eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar ise , kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. Yayınlanan genelgede eczanelerin ne zaman açılıp ne zaman kapandığı kaça kadar açık kaldığı gibi bilgiler bulunuyor. Buna göre; , çalışıyor mu? açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Resmi tatil ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olduğu biliniyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında sağlık problemi yaşayan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma sürecine ilişkin tüm detaylar yer alırken sokağa çıkma yasağından muaf sektörler ve çalışanlar da belirtildi. , çalışıyor mu? açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını merak eden vatandaşlar eczane çalışma saatleri araştırması yapıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "tam kapanma" genelgesinde yer alan maddelere göre eczaneler tam kapanma sürecinde eczaneler açık olacak.

TAM KAPANMADA ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler açık olacak. Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 30 Nisan'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 30 Nisan Cuma günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18. 00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı. 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise tam kapanmanın uygulanacağı duyuruldu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar ise hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Tam kapanmada eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
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