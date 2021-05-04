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Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT açık mı, saat kaça kadar açık? PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:01

Sokağa çıkma yasağında Noter ve açık mı, saat kaça kadar açık? PTT ve , çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde ve noter çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta içi hafta sonu kesintisiz devam eden sokağa çıkma yasağında Noter ve , çalışıyor mu, kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle vakalardaki artış hızını kontrol altına alabilmek için çoğu işletme faaliyetlerine ara verirken bankalar, PTT, noter gibi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler duyuruldu. Buna göre; PTT ve , çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Noter ve , kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT açık mı, saat kaça kadar açık? PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu?

ve noter çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine geliyor. Mektup, kargo, kart gönderirken sık sık kullandığımız kurumlardan biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı çalışma durumu sokağa çıkma yasağında değişiklik gösterdi. Öte yandan devlet kurumlarında gerçekleşecek işlemler için belgelerin onaylanmasını sağlayan noterlerin çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. PTT ve , çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Noter ve , kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT açık mı, saat kaça kadar açık? PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu?

PTT VE NOTERLER AÇIK MI?

Corona virüsü nedeniyle ve noterlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilirken bu kurumların açık olacağı biliniyor. Noterler, Kargolar ve PTT şubeleri, aynı düzende çalışmaya devam ediyor.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçe 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Noterler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT açık mı, saat kaça kadar açık? PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu?

TAM KAPANMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NOTER VE PTT AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

Sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT açık mı, saat kaça kadar açık? PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu?
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Sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT açık mı, saat kaça kadar açık? PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu?
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