Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sokağa çıkma yasağında semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 08:54

Sokağa çıkma yasağında kurulacak mı? Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı, kapalı mı?

Türkiye'de iki hafta sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında semt pazarlarının çalışma durumu gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı, tam kapanmada semt pazarı kurulacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile sorusu yanıt bulurken açık ve kapalı kurumlar listesi de duyuruldu.

Sokağa çıkma yasağında semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı, kapalı mı?

çalışma durumu ile ilgili son değişiklikler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildiğini duyurulurken semt pazarları açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başlayacak. Meyve, sebze gibi temel ihtiyaçlar için gidilen semt pazarlarının çalışma durumu ise merak konusu oluyor. ? Tam kapanma kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı, kapalı mı?

TAM KAPANMADA SEMT PAZARLARI AÇIK MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında semt pazarlarının de olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken semt pazarlarında çalışanlar muaf olmayacak.

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sokağa çıkma yasağında semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada bugün semt pazarları açık mı, kapalı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SEMT PAZARLARI KURULACAK MI, AÇIK MI?

Bakanlığın yayımladığı genelgede 17 gün sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yerleri belirtildi. Genelgede; "Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Karara göre, 17 günlük sürede kapalı olacak. 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma öncesi salı ve çarşamba günleri pazarlar kurulacak.

SON DAKİKA