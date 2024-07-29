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Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:17
Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?
Sahipsiz sokak hayvanı sorununda çözüm için hazırlanan yasa tasarısı gündemdeki yerini koruyor. Sokak hayvanları yasası son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Son olarak 5. madde içerisinde geçen "ötanazi" ibaresi metinden çıkarılmıştı. Peki; Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, kabul edildi mi? İşte, son durum...