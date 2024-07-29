Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:17

Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?

Sahipsiz sokak hayvanı sorununda çözüm için hazırlanan yasa tasarısı gündemdeki yerini koruyor. Sokak hayvanları yasası son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Son olarak 5. madde içerisinde geçen "ötanazi" ibaresi metinden çıkarılmıştı. Peki; Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, kabul edildi mi? İşte, son durum...

Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Sokak hayvanları yasası son durum gelişmeleri takip ediliyor. TBMM görüşmeleri sürerken ötanazi ibaresi yerine Veterinerlik Kanununun ilgili hükmü eklendi. Davranışları ile insan ve diğer hayvanların sağlığı için tehlike oluşturan ve iyileşme durumu bulunmayan köpeklere yönelik geliştirilen çözüm vatandaşların gündeminde. Peki; Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, ne oldu?

Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

SOKAK HAYVANLARI YASASI SON DURUM: KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

TBMM görüşmeleri başlayan sokak hayvanları yasası; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Son olarak "ötanazi" ibaresi 5. madde metninden kaldırılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

AK Parti'nin Kanun Teklifinin 5'inci maddesine ilişkin verdiği önergeyle ötanazi ifadesi metinden çıkarıldı. Yerine Veterinerlik Kanununun ilgili hükmü ve Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi eklendi.

Veterinerlik kanuna göre hayvanların ötanazi edilmesi yasak ancak insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ötanazi işlemi uygulanabilecek.

Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

SOKAK HAYVANLARI YASASI MADDELERİ

Yerel yönetimler Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak. Bu sözleşmeye göre, sözleşmeye taraf olan ülkelerden biri başıboş hayvan miktarının sorun oluşturan uygun yasal ve/veya idari tedbirleri alabilecek. Yakalanan hayvanların muhafazası veya ötanazi işlemleri de sözleşmedeki hükümler doğrultusunda uygulanacak.

Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Teklifin 4'üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre sokaktaki kediler aşılanıp, kısırlaştırdıktan sonra tekrar sokağa bırakılacak ancak köpekler barınaklarda tutulacak. Köpeklere de aşılama ve kısırlaştırma işlemi uygulanacak.

SON DAKİKA