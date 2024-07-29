Sokak hayvanları yasası son durum: TBMM adımında! Sokak hayvanları yasası Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Sokak hayvanları yasası son durum gelişmeleri takip ediliyor. TBMM görüşmeleri sürerken ötanazi ibaresi yerine Veterinerlik Kanununun ilgili hükmü eklendi. Davranışları ile insan ve diğer hayvanların sağlığı için tehlike oluşturan ve iyileşme durumu bulunmayan köpeklere yönelik geliştirilen çözüm vatandaşların gündeminde. Peki; Sokak hayvanları yasası Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, ne oldu?