Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı! Şimdi minibüste yaşıyor!

"ÖMRÜM HAYVANLARLA GEÇTİ"

Hayvan sevgisinin çok küçük yaşlardayken başladığını belirten Kırçın, "Ben kendimi bildim bileli, çocukluğumdan beri hayvan severim. Nerede bir yavru kedi görsem içime dert olurdu çocukluğumdan beri. Bir şey yapamazdım, içime dert olurdu. Büyüyünce onlara yardımcı olmaya başladım. Onları besledim, kısırlaştırılması gerekenleri kısırlaştırdım, hasta olanları iyileştirdik. Ömrüm hayvanlarla geçti. Daha önce çalıştığım için şimdiki kadar ilgilenemiyordum. Daha sonra işi bırakıp sürekli olarak bu işle ilgilenmeye başladım. İstanbul'da bir dairem vardı. Onu satıp İzmit'in köyünden böyle bir yer aldım. Parayı iyi kullanamadık. Tarlanın etrafını kapatamadık. Çevredeki insanlar biraz şikayet eder gibi oldular. Ama ben köyün bin metre dışındayım. Gördüğünüz gibi çevremde sadece tarlalar var. Ama insanlar bunun bilincinde değiller" dedi.

