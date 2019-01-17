Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı! Şimdi minibüste yaşıyor!

"YEMEK FİRMALARINDAN, TAVUK AYIKLAMA FABRİKALARINDAN YEMEK ARTIKLARINI TOPLUYORUM"
Bugüne kadar yüzlerce hayvan beslediği ve birçoğunun sahiplendirilmesini sağladığını belirten Kırçın, kış sebebi ile minibüste yaşamanın çok zor olduğunu kaydederek, "Sürekli İstanbul'a gidiyorum. Giderken ve gelirken eski İstanbul yolunda sürekli hayvanlarla karşılaşıyorum. Belediyenin, köylülerin bıraktığı hayvanlar ve yavruları var. Giderken, dönerken onları da besliyorum. İstanbul'da pasthanelerden, yemek firmalarından, tavuk ayıklama firmalarından yemek artıklarını topluyorum. Giderken ve dönerken hayvanları besliyorum. Burada kendi hayvanlarıma da bakıyorum. Bu şekilde idare ediyoruz. Fakat, burada 3 tane konteynerim vardı. Köylüler şikayet etmesinin ve muhtara söylemesinin ardından, muhtar mecbur kalıp belediyeye söylüyor. Belediye de şikayetleri göz ardı edemiyor. 3 Mayıs'ta benim konteynerleri aldılar" diye konuştu.