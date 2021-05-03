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Haberler Yaşam Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte İçişleri Bakanlığı açıklaması
Giriş Tarihi: 03.05.2021 00:15 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 17:58

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte açıklaması

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son kabine toplantısının ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yurt genelinde tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü başlatılmıştı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak genelge yayımlaması sonrasında kamuoyundan en fazla gelen sorulara yanıt verilen bir bilgilendirme metni yayımladı. Merak edilen Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusuyla araştırılan konuya ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısı (bakanlar kurulu) ardından 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuş ve geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle bu uygulama başlatılmıştı. tarafından tam kapanma sokağa çıkma yasağına ilişkin halk tarafından en çok merak edilen soruların ve yanıtlarının bulunduğu son dakika bilgilendirme metni paylaşıldı. Bu metinde yer alan Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusu merak edilerek yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor.

Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

SOKAK HAYVANLARINI BESLEYECEKLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorusuna ilişkin açıklaması şu şekilde…

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Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

CEVAP: Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk birimlerince gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergahla sınırlı kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek asgari kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine dair güncel fotoğraf/video çekimi görüntülerini sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıca herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabileceklerdir.

Tam kapanmada sokak hayvanlarını besleyecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı son dakika açıkladı
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