Giriş Tarihi: 29.09.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
08:43
Sokak kedisiyle oynayan küçük Emir’in hazin sonu: Çarpıp kaçtı… Suç makinesi çıktı!
Kahreden olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Sokakta kaldırımda sohbet halinde olan ailesinin çevresinde oyun oynayan ve bir sokak kedisini seven 2 yaşındaki çocuk yolun karşısına geçmek isterken hızlıca gelen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan vicdandan yoksun sürücü Burhanettin T. her yerde aranıyor. Cinayet gibi kazada Burhanettin T.'nin 13 suç kaydının bulunduğu bildirildi. İşte haberin detayları…