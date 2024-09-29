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Giriş Tarihi: 29.09.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 08:43

Sokak kedisiyle oynayan küçük Emir’in hazin sonu: Çarpıp kaçtı… Suç makinesi çıktı!

Kahreden olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Sokakta kaldırımda sohbet halinde olan ailesinin çevresinde oyun oynayan ve bir sokak kedisini seven 2 yaşındaki çocuk yolun karşısına geçmek isterken hızlıca gelen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan vicdandan yoksun sürücü Burhanettin T. her yerde aranıyor. Cinayet gibi kazada Burhanettin T.'nin 13 suç kaydının bulunduğu bildirildi. İşte haberin detayları…

Batuhan ALTINBAŞ
Sokak kedisiyle oynayan küçük Emir’in hazin sonu: Çarpıp kaçtı… Suç makinesi çıktı!

Kahreden olay, 01.40 sıralarında İstanbul Fatih'te meydana geldi.

Sokak kedisiyle oynayan küçük Emir’in hazin sonu: Çarpıp kaçtı… Suç makinesi çıktı!

Babası Suriyeli, annesi Özbekistanlı olan 2 yaşındaki Emir Muhammed, oyun oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken daracık sokakta hızlıca seyreden motosiklet kendisine hızlıca çarptı.

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Sokak kedisiyle oynayan küçük Emir’in hazin sonu: Çarpıp kaçtı… Suç makinesi çıktı!

Motosiklet sürücüsü durup yardım etmek yerine uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Sokak kedisiyle oynayan küçük Emir’in hazin sonu: Çarpıp kaçtı… Suç makinesi çıktı!

Ailesinin gözü önünde yaşanan cinayet gibi kazada ağır yaralanan küçük çocuk, kucağa alınarak apar topar hastaneye yetiştirildi ancak kurtarılamadı.

Sokak kedisiyle oynayan küçük Emir’in hazin sonu: Çarpıp kaçtı… Suç makinesi çıktı!

Kazanın ardından polis soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı.

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