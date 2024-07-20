Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!

Genç kadına köpek saldırdı yardımına vatandaş yetişti

Bursa'da ise işe gitmek için sokakta yürüyen genç kadını bir sokak köpeği takip etti. Bir süre kadını takip eden ve saldırgan tavırlar sergileyen köpek, daha sonra kadının üzerine koşarak saldırmaya çalıştı.