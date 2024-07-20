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Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
11:50
Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!
Sahipsiz sokak hayvanları, dehşet saçtı. 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM'de görüşülürken dün iki ilimizden gelen haber, tehlikeyi bir kez daha kanıtladı. Antalya'da 12 yaşlarında bir çocuk, beslediği köpek tarafından ısırıldı. Bursa'da işe giden bir kadın ise sokak köpeğinin saldırısından son anda kurtarıldı.