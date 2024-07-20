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Haberler Yaşam Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 11:50

Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!

Sahipsiz sokak hayvanları, dehşet saçtı. 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM'de görüşülürken dün iki ilimizden gelen haber, tehlikeyi bir kez daha kanıtladı. Antalya'da 12 yaşlarında bir çocuk, beslediği köpek tarafından ısırıldı. Bursa'da işe giden bir kadın ise sokak köpeğinin saldırısından son anda kurtarıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK
MUHARREM DOĞANTEZ
Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!

Sokak köpeklerinin yol açtığı tehlike Türkiye'nin gündeminden düşmedi.

Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM'de görüşülürken dün iki ilimizden de peş peşe saldırı haberleri geldi.

Antalya'daki sokak köpeği dehşeti kamerada! Kendisini besleyen çocuğa saldırdı

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Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!

Antalya'da ismi henüz öğrenilemeyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuk, sokak köpeğinin yanına gelerek ona bir poşet dolusu mama verdi. Ancak elini uzattığı sırada sahipsiz köpeğin bir anda çocuğa saldırdığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!

Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk, o sırada olay yerinden geçen başka bir vatandaşın yanına doğru acı içerisinde kaçtığı gözlendi.

Sokak köpeği kendisini besleyen çocuğu ısırdı: Dehşet anları kamerada!

Genç kadına köpek saldırdı yardımına vatandaş yetişti

Bursa'da ise işe gitmek için sokakta yürüyen genç kadını bir sokak köpeği takip etti. Bir süre kadını takip eden ve saldırgan tavırlar sergileyen köpek, daha sonra kadının üzerine koşarak saldırmaya çalıştı.

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