Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!

Dedikleri şu, birisini ısıracak böylelikle köpekleri toplayacaklarmış. Belediyeye şikayet ettiğimiz zaman dedikleri şu. "Biz park alanı yapıyoruz. Orada oynasınlar." Peki benim misafirim geldiği zaman kapımın önünde oynamayacak mı? İlla ki birisinin hayatının tehlikeye mi girmesi gerekiyor? Bu çocuğun başına daha büyük bir şey gelseydi, ya orada boğsaydı 3 tane köpek. Biz 7 ya da 8 aydır şikayet ediyoruz ama maalesef ilgilenmiyorlar. Ancak birini ısıracak ondan sonra gelip alacaklar. Çocuk cerrahi müdahale görecek. İlla ki birinin canının yanması mı gerekiyor?" şeklinde konuştu.