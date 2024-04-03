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Haberler Yaşam Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:54

Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!

İstanbul'da 7 yaşındaki Çağrı Demir, gittiği misafirlikte sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Üç köpek tarafından kalçasından ve bacaklarından ısırılan Çağrı hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuğun vücuduna tam 30 dikiş atıldı! Mahalleli ise sokak köpekleri nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını anlattı: Ellerimize sopa, taş alıyoruz!

DHA
Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!

Sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Olayın adresi bu kez İstanbul'un Kartal İlçesi'ydi. İddiaya göre, Gebze'den ailesiyle yakınlarına misafirliğe giden 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir, oyun oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırı nedeniyle ölümle burun buruna geldi.

Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!

İkiz kardeşlere saldıran 3 köpek, Çağrı Demir'i kalça ve bacaklarından yaraladı. Sokak köpekleri Yiğit Demir'e saldırmak üzereyken çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı. Kalça ve bacaklarından yaralanan Çağrı Demir, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğa 30 dikiş atılarak gözetim altına alındı.

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Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!

ÜÇ KÖPEK BİRDEN SALDIRDI!

İkiz kardeşlerin babası Recep Demir, "Kardeşime misafirliğe gelmiştik. Çocuklar oyun oynamak için dışarı çıkıyor. Çocuklarım dışarı çıkar çıkmaz boş bahçede, 3 köpek saldırıyor. İkisi kaçıyor diğerini yakalıyorlar. Üç köpek birden saldırıyor ikiz çocuklarıma. Çocuklarımdan bir tanesi kaçıyor diğerine saldırıyorlar. Hırpalamışlar çocuğu ambulansla buraya getirdik. Çocuğu yoğun bakıma alacaklar. Kartal belediyesine söylemişler ama belediye hiç oralı olmamış" dedi.

Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!

"CERRAHİ MÜDAHALE GÖRECEK…"

Çocukların halası Şerife Pektaş ise, "Kardeşim bana misafirliğe geldi. Çocuklar bahçede oyun oynarken o anda köpekler saldırıyor. Köpekler çocukların ikisine de saldırmış. Komşular bağırınca birini bırakmış köpekler, diğer çocuğu altına alıp yuvarlamış. Biz Kartal Belediyesi'ne bu durumu söylediğimiz halde kesinlikle ilgilenmediler.

Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!

Dedikleri şu, birisini ısıracak böylelikle köpekleri toplayacaklarmış. Belediyeye şikayet ettiğimiz zaman dedikleri şu. "Biz park alanı yapıyoruz. Orada oynasınlar." Peki benim misafirim geldiği zaman kapımın önünde oynamayacak mı? İlla ki birisinin hayatının tehlikeye mi girmesi gerekiyor? Bu çocuğun başına daha büyük bir şey gelseydi, ya orada boğsaydı 3 tane köpek. Biz 7 ya da 8 aydır şikayet ediyoruz ama maalesef ilgilenmiyorlar. Ancak birini ısıracak ondan sonra gelip alacaklar. Çocuk cerrahi müdahale görecek. İlla ki birinin canının yanması mı gerekiyor?" şeklinde konuştu.

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