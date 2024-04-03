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Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
11:54
Sokak köpekleri 7 yaşındaki Çağrı’ya kabusu yaşattı: Tam 30 dikiş atıldı!
İstanbul'da 7 yaşındaki Çağrı Demir, gittiği misafirlikte sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Üç köpek tarafından kalçasından ve bacaklarından ısırılan Çağrı hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuğun vücuduna tam 30 dikiş atıldı! Mahalleli ise sokak köpekleri nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını anlattı: Ellerimize sopa, taş alıyoruz!