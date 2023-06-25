Haberler
Yaşam
Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…
Giriş Tarihi: 25.06.2023 13:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
13:39
Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…
Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde onlarca başıboş köpek panik yarattı. Çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını söyleyen mahalle sakinleri köpeklerin birbirlerini yediğini anlattı… Çağrı yaptı: 500'den fazlalar… Bir çözüm bulunsun.