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Haberler Yaşam Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…
Giriş Tarihi: 25.06.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 13:39

Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…

Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde onlarca başıboş köpek panik yarattı. Çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını söyleyen mahalle sakinleri köpeklerin birbirlerini yediğini anlattı… Çağrı yaptı: 500'den fazlalar… Bir çözüm bulunsun.

İHA
Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…

Türkiye'nin gündemi, sokak köpeklerinin neden olduğu tehlikeydi. Tedirgin eden haber bu kez Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'ne bağlı Peçenek köyünden geldi. Kaplu Deresi Yolu'na bırakılan onlarca başıboş köpek, vatandaşları panikletti.

Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…

Mahalle sakinleri, hayvanların hem insanlara hem de inek ve tavuklara saldırdığını söyledi. Sahipsiz köpeklerin açlıktan birbirini yediğini iddia etti. Çaresiz kaldıklarını söyleyen bölge sakinleri yetkililerden yardım istedi.

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Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…

TAVUKLARIMIZA SALDIRIYORLAR!

Peçenek Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Karabacak, köpeklerin aç ve susuz kaldığını söyledi.

Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…

"Biz köpeklerden şikayetçi değiliz. Köpekler sahipsiz oldukları için onlara yaşam alanları ve barınak istiyoruz. Köpekler burada çok aç ve susuz kalıyorlar, dolayısıyla birbirlerini yiyorlar. İneklerimize, hayvanlarımıza hatta insanlarımıza zarar veriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, buraya bir an önce barınak yapılmasını rica ediyoruz.

Ankara'da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video

Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…

500'ün üzerinde sahipsiz başıboş köpek var, insanlar buradan geçerlerken tedirgin oluyorlar. Buradan bir araç geçerken tüm köpekler aracın etrafına toplanıp aracı durdurmaya çalışıyor. Buradaki köpekler birbirlerini parçalayıp yemeye başladılar. Durumları o kadar kötü ve acınacak durumda. Bu köpekler köylerimize inip kümeslerimizdeki tavuklarımıza saldırıyor" dedi.

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