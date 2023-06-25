Sokak köpekleri tehlike saçıyor! Mahalle sakinlerinden şok iddia: 500’den fazlalar… Birbirlerini yiyorlar…

"Biz köpeklerden şikayetçi değiliz. Köpekler sahipsiz oldukları için onlara yaşam alanları ve barınak istiyoruz. Köpekler burada çok aç ve susuz kalıyorlar, dolayısıyla birbirlerini yiyorlar. İneklerimize, hayvanlarımıza hatta insanlarımıza zarar veriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, buraya bir an önce barınak yapılmasını rica ediyoruz.





Ankara'da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video