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Haberler Yaşam Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:49

Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...

Ankara'da, eski kız arkadaşı Sultan S.'nin yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Soner Bolat'ın ev hapsi, çalışamadığı gerekçesiyle kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın adli kontrol tedbirini ihlal ettiği ve Sultan S.'nin vekilinin talep dilekçesi doğrultusunda Soner Bolat'ın tutuklanmasını talep etti. Mahkemenin değerlendirmesi sonucunda sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkartıldı.

HALİT TURAN
Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...

SOKAK ORTASINDA CİNSEL SALDIRI

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

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Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...

Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, öpmeye çalıştı ve ardından yakındaki çocuk parkına götürdü.

Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...

Bolat, burada Sultan S.'nin yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu.

Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...

Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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