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Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:49
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
15:49
Sokakta cinsel saldırı: Yakalayıp öpmeye çalıştı! Senin bugün işin bitecek...
Ankara'da, eski kız arkadaşı Sultan S.'nin yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Soner Bolat'ın ev hapsi, çalışamadığı gerekçesiyle kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın adli kontrol tedbirini ihlal ettiği ve Sultan S.'nin vekilinin talep dilekçesi doğrultusunda Soner Bolat'ın tutuklanmasını talep etti. Mahkemenin değerlendirmesi sonucunda sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkartıldı.