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Haberler Yaşam Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu
Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:59

Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Bursa'da bir eğlence mekanında çalışan 41 yaşındaki Nurten İnan, sabaha karşı iş çıkışı yanına gelen İzzet A. ile sokakta tartıştı. Öfkelenen İzzet A, belinden çıkardığı tabancayla Nurten İnan'ı kızının gözü önünde başından vurup kaçtı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan Nurten İnan, saat 02:00 sıralarında işten çıkıp yürüyerek evine gitmeye başladı.

Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Aynı mekandan çıkarak Nurten İnan'ı takip eden İzzet A. kendisiyle konuşmak istemeyen Nurten İnan'ı evinin önüne kadar takip etti. İkili arasında başlayan tartışmada İzzet A, belinden çıkardığı tabancayla Nurten İnan'ı başından vurdu.

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Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

O sırada tartışma seslerini duyan kadının 17 yaşındaki kızı da evin önündeydi.

Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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