Haberler Yaşam Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:59

Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Bursa'da bir eğlence mekanında çalışan 41 yaşındaki Nurten İnan, sabaha karşı iş çıkışı yanına gelen İzzet A. ile sokakta tartıştı. Öfkelenen İzzet A, belinden çıkardığı tabancayla Nurten İnan'ı kızının gözü önünde başından vurup kaçtı.