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Sokaktan geri geri çıkan otomobil, alışverişten dönen kadını altına aldı
İstanbul Ümraniye'de bir sokağa giren otomobilin, çalışma yapıldığı içim geri geri giderek sokaktan çıkmaya çalıştı. Sürücü M.A., Bu sırada alışverişten dönen kadını fark etmedi ve aracın altına alarak sürükledi. Talihsiz kadının yardım çığlığına koşan vatandaşlar, otomobili havaya kaldırarak kadını kurtardı. Mahalleli olay karşısında dehşete düştü. Sokaktaki bir kadının çalışmayı gözyaşları içinde izledi.
Giriş Tarihi: 30.04.2020
15:24
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
15:26
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