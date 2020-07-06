Şoke eden manzaralar! Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü

"İNSANLARI BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Belgrad Ormanı'nda görev yapan Orman Mühendisi Ebru Cevahiroğlu, hafta sonu yaşanan kalabalığın ardından kalan manzarayı anlattı. Piknikçileri biraz daha duyarlı olmaya davet eden Cevahiroğlu, "Sabah çok erken saatlerde 25 kişilik bir işçiyle çöpleri toplamaya başladık. İnsanlar çok fazla duyarlı olmadıkları için çok fazla çöp vardı. Şu saate kadar hala topluyoruz. Pandemiden sonra zaten eskisinden de daha kalabalık oldu burası. Geçen sene bu zamanlarda bu kadar kalabalık olmuyordu. Ama pandemiden sonra insanlar sıkıldı. Daha çok gelen oldu. Haliyle daha çok çöp oldu. Biraz daha duyar istiyoruz sadece. Tabii ki gelecekler hava alacaklar. Ama birazcık duyar istiyoruz" dedi.