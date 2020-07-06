Şoke eden manzaralar! Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü

"TÜRKİYE'DE VİRÜS VAR TEMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ"
Pazartesi sabahı ailesiyle kahvaltı yapmak için gelen Alime Çırak, gördüğü manzara karşısında isyan etti. Çırak, "İnsanlar duyarlı değil. İnsan evinde nasılsa ormanda da öyle olması lazım. Benim poşetim yanımda. Giderken çöplerimi toplayıp gideceğim. İnsanların duyarlı olması şart. Bakın Türkiye'de hastalık var. Hala asker eğlencelerinde, düğünlerde kalabalık oluyorlar. Akşam haberlerde duyuyoruz. Sağlık Bakanı sürekli uyarıyor. O zaman sen uymazsan, ben uymazsam hastalık sana da geçer bana da geçer" şeklinde konuştu.