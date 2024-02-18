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Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum
Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:45
Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum
Korkunç olay Bursa'da meydana gelmişti. İzzet Akdeniz, solist Nurcan İnan'ı kızının gözü önünde katletti. Karar duruşmasında pişman olduğunu belirtince cezasında indirime gidildi. Katilin son sözleri ise pes dedirtti: Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Pişmanım