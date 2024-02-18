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Haberler Yaşam Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum
Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:45

Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum

Korkunç olay Bursa'da meydana gelmişti. İzzet Akdeniz, solist Nurcan İnan'ı kızının gözü önünde katletti. Karar duruşmasında pişman olduğunu belirtince cezasında indirime gidildi. Katilin son sözleri ise pes dedirtti: Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Pişmanım

DHA
Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum

Tüyler ürperten olay geçtiğimiz yıl Ocak ayında Osmangazi'de yaşandı. Gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz, İnan'ın yolunu evinin önünde karşısına çıktı.

Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum

Bir süre sokakta konuşan ikili tartıştı. Belinden silah çıkaran Akdeniz, İnan'a ateş açtı. Kafasından vurulan İnan, kanlar içinde yere yığıldı.

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Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum

Katil ise "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek kaçtı. Genç kadın kurtarılamadı. Polis tarafından Yıldırım'da yakalanan Akdeniz, Nurcan İnan'a platonik aşık olduğunu, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum

Tutuklanan Akdeniz hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akdeniz, yargılama sürecinde yaptığı savunmasında ise Nurcan İnan'ın sevgilisi olduğunu iddia edip aynı evde yaşadıklarını belirterek, "O gün Nurcan bana, akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, 'Beni gece al' dedi. Gece, çalıştığı mekana gittiğimde, Nurcan ve kızı Yağmur, bir erkekle birlikte alkol alıp, eğleniyorlardı.

Solist katiline indirim! Son sözleri pes dedirtti: Pişmanım ailesine başsağlığı diliyorum

Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı.

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