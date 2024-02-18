Haberler
Yaşam
Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
12:27
Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!
Bursa'da İzzet Akdeniz, platonik aşık olduğu solist Nurcan İnan'a kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı. Başından aldığı kurşunla kanlar içinde yere yığılan Nurcan İnan, kurtarılamadı. Olay yerinden kaçarken "Nurcan öldüreceğim seni" diyen can, mahkemede "İstemeden vurdum" savunması yaptı. Mahkeme heyeti, pişman olduğunu belirten sanığa takdiri indirim uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan İzzet Akdeniz'in cezasının müebbet hapse çevirdiği açıklandı.