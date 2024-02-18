Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!

Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim. Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur, bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp, onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından Nurcan'a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum, bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuşum. Yağmur, 'Annemi vurdun' diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan'ın yanına döndüm ve ona 'Seni çok seviyorum ölme' diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum" dedi.