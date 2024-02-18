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Haberler Yaşam Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:27

Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!

Bursa'da İzzet Akdeniz, platonik aşık olduğu solist Nurcan İnan'a kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı. Başından aldığı kurşunla kanlar içinde yere yığılan Nurcan İnan, kurtarılamadı. Olay yerinden kaçarken "Nurcan öldüreceğim seni" diyen can, mahkemede "İstemeden vurdum" savunması yaptı. Mahkeme heyeti, pişman olduğunu belirten sanığa takdiri indirim uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan İzzet Akdeniz'in cezasının müebbet hapse çevirdiği açıklandı.

DHA
Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!

Kan donduran olay geçtiğimiz yıl ocak ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi. Gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz, İnan'ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı.

Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!

Bu sırada Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile İnan'a ateş etti. Başından vurulan İnan, kanlar içinde yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden uzaklaşan Akdeniz'in 16 AV 585 plakalı otomobil ile kaçtığı belirlendi. O anlar kameraya yansırken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçıp, polis tarafından Yıldırım ilçesinde yakalanan Akdeniz, polisteki ifadesinde, Nurcan İnan'a platonik aşık olduğunu, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

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Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!

"İSTEMEDEN VURMUŞUM"

Tutuklanan Akdeniz hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akdeniz, yargılama sürecinde yaptığı savunmasında ise Nurcan İnan'ın sevgilisi olduğunu iddia edip aynı evde yaşadıklarını belirterek, "O gün Nurcan bana, akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, 'Beni gece al' dedi. Gece, çalıştığı mekana gittiğimde, Nurcan ve kızı Yağmur, bir erkekle birlikte alkol alıp, eğleniyorlardı. Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı.

Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!

Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim. Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur, bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp, onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından Nurcan'a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum, bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuşum. Yağmur, 'Annemi vurdun' diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan'ın yanına döndüm ve ona 'Seni çok seviyorum ölme' diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum" dedi.

Solist Nurcan İnan’ı kafasından vurmuştu: Platonik aşıktan kan donduran savunma!

'ANNEMİ KAFASINA SIKIP, ÖLDÜRDÜ'
Yağmur M. (20) ise annesinin öldürüldüğü cinayetin etkisinden kurtulamadığını söyleyerek, "Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu. Olay günü annem beni telefonla arayıp, 'Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz' dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip, eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık.

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