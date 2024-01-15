Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış

EN DÜŞÜK SICAKLIK VAN'DA, EN YÜKSEK SICAKLIK SİNOP'TA ÖLÇÜLDÜ



Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 21,3 dereceye ulaşan Van'a bağlı Özalp'te görüldü. En yüksek sıcaklık ise 27,4 dereceyle Sinop'ta ölçüldü. 2023 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıklar, sadece Batman çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı.