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Haberler Yaşam Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:56

Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; 1991-2020 arasındaki 29 yıllık süreçte aralık ayı sıcaklık ortalaması 4,8 derece olurken, 2023 Aralık ayı sıcaklığı 8,3 derece olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Aralık ayı, kayıtların tutulduğu son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

DHA
Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış

2023 Aralık ayı, son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz Aralık ayı, sadece bir ilimiz hariç ilke genelinde mevsim normallerinin üzerinde geçti.

Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Aralık ayı sıcaklık ve yağış raporları hazırlandı. 1991- 2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece olurken, 2023 Aralık ayı sıcaklığı ise 8,3 derece gerçekleşti. 2023 Aralık ayı ortalama sıcaklıkları, uzun yıllar normaline göre 3,5 derece artış gösterdi.

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Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış

SON 53 YILIN EN SICAK ARALIK AYI

2023 yılı Aralık ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 5,1 derece, ortalama maksimum sıcaklıkları da normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Aralık ayı, kayıtların tutulduğu son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış

EN DÜŞÜK SICAKLIK VAN'DA, EN YÜKSEK SICAKLIK SİNOP'TA ÖLÇÜLDÜ

Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 21,3 dereceye ulaşan Van'a bağlı Özalp'te görüldü. En yüksek sıcaklık ise 27,4 dereceyle Sinop'ta ölçüldü. 2023 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıklar, sadece Batman çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış

2023 Aralık ayında 4 yeni ekstrem sıcaklık (maksimum) Gökçeada, Kızılcahamam, Edirne ve Sinop'ta gerçekleşti.

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