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Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:56
Son 53 yılın en sıcağı! Sadece bir ilimiz etkilenmedi: İki bölgede büyük artış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; 1991-2020 arasındaki 29 yıllık süreçte aralık ayı sıcaklık ortalaması 4,8 derece olurken, 2023 Aralık ayı sıcaklığı 8,3 derece olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Aralık ayı, kayıtların tutulduğu son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.