Son dakika: 15 yaşındaki 2 çocuktan 2 çocuğa cinsel istismar! Hakim savcıya öyle bir yanıt verdi ki…

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iğrenç bir olay yaşandı… 15 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimi, söz konusu suçun kanunen şikayete tabi olduğunu, mağdur çocukların ailesinin ve mağdur çocuğun şikayetçi olmadığını belirterek, tutuklama talebini reddetti. Hakim çocukları tutuklama talebiyle sevk eden savcı için bakın ne talep etti…