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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:26

SON DAKİKA: 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi detayları halen binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği kamu bankalarının düğmeye bastığı kampanyayla binlerce vatandaşı ev sahibi yapmak amaçlanıyor. Bu noktada ise "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sağlanan kampanyada 120 aya varan vade seçeneği sunulacak. Peki, 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır şartları nelerdir? İşte detaylar...

SON DAKİKA: 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi başvurusu yapmak isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısı sonrası verilen müjde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların da yüzünü güldürecek cinsten olacak. Hal böyleyken "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başlayan konular arasında yerini aldı. İşte 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi ile ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA: 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

SON DAKİKA HABERLERİ | KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2 YENİ KAMPANYA İLE DÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:

İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.

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SON DAKİKA: 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

SON DAKİKA: 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

HEM TL'NİN CAZİBESİ ARTACAK HEM DE VATANDAŞ UYGUN FAİZLİ KONUT SAHİBİ OLACAK

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu kampanya aynı zamanda 120 ay vadeli 0.89 faizli konut kredisi kapsamında, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik eden bir paket olarak dikkat çekti.

SON DAKİKA: 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: KAR 400 BİN TL'Yİ BULACAK

Vatandaşların en çok merak ettiği, '0.89 ve 0.99 konut kredisi kampanyaları cebe nasıl yansıyacak' sorusu yanıt buldu. İşte çekilecek krediye göre kalem kalem aylık ve toplam geri ödeme miktarlarıyla beraber yeni hesaplar...

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