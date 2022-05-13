0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi başvurusu yapmak isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısı sonrası verilen müjde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların da yüzünü güldürecek cinsten olacak. Hal böyleyken "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başlayan konular arasında yerini aldı. İşte 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi ile ilgili tüm detaylar...