Geçtiğimiz günlerde duyurulan 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi detayları halen binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği kamu bankalarının düğmeye bastığı kampanyayla binlerce vatandaşı ev sahibi yapmak amaçlanıyor. Bu noktada ise "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sağlanan kampanyada 120 aya varan vade seçeneği sunulacak. Peki, 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır şartları nelerdir? İşte detaylar...