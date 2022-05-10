Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FLAŞ! 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 15:29

FLAŞ! 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

Geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 0,99 faizli konut kredisi müjdesi verdi. Yapılan açıklamada 1. El satın almalar için 10 yıla kadar vade seçeneğiyle kampanya oluşturulacağı kaydedildi. Bu noktada ise "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlıklarla yapılan istişareler sonucunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Peki, 0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte konut kredisi hesaplama ve tüm detaylar...

FLAŞ! 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

Milyonları ev sahibi yapacak 0,99 faizli konut kredisi başvuruları bugün sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günkü kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyururken üç farklı finansman paketinden söz etmişti. Bu noktada ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "0,99 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Açıklamalara göre düşük faizli krediyle ev almak isteyen vatandaşlar için bütçe ayrıldı. Peki, 0,99 faizli konut kredisine kimler başvurabilecek, şartları ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...

FLAŞ! 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

SON DAKİKA | 0,99 FAİZLİ 10 AY VADELİ KONUT KREDİSİ MÜJDESİ!

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FLAŞ! 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

FLAŞ! 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

DÖVİZ VE ALTININI SATARAK KONUT ALANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

FLAŞ! 0,99 faizli 10 ay vadeli kredi kampanyası açıklandı! 0,99 faizli kredi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir, konut kredisi veren bankalar hangileri?

Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

SON DAKİKA