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Haberler Galeri 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika haberi: Kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Açıklama yapılacak...

1 Mayıs'ta olacak mı? haberi: Kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! Açıklama yapılacak...

bilgisine göre kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı! 1 Mayıs'ta olacak mı? Bu soru da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep gibi büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'de vaka sayısı ve artış hızında azalma gözlendi. Aynı şekilde 30 Nisan'da da okulların açılması planlanıyordu, bu tarihin de ertelenmesi bekleniyor. 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:16
Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Corona virüsün ülkemizde geldiği ilk günden beri alınan önlemler karşılığını verdi ve tedavi olan kişi sayısı, günlük hasta sayısını geçti. Hafta sonu bu konuda oldukça önemli oldu ve virüsün bulaşmasını engelledi. Havaların giderek güzelleştiği bu dönemde 1 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1 Mayıs 2020'nin Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonunu da ekleyerek 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı kısıtlaması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda alınacak kararları büyük bir ilgiyle takip ediliyor...

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK! 1-2-3 MAYIS TARİHLERİNDE...

1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerinde öngörülüyor. Bu yasaklar yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak. 30 büyükşehirin listesi ise şu şekilde;

Adana - Ankara - Antalya - Aydın - Balıkesir - Bursa - Denizli - Diyarbakır - Erzurum - Eskişehir - Gaziantep - Hatay - İstanbul - İzmir - Kahramanmaraş - Kayseri - Kocaeli - Konya - Malatya - Manisa - Mardin - Mersin - Muğla - Ordu - Sakarya - Samsun - Şanlıurfa - Tekirdağ - Van - Trabzon

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Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

GÜNDEM YİNE CORONA VİRÜS!

Toplantının ana gündemini yine coronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

YASAKLARDA ESNEME OLACAK MI?

Her bakanlık koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Bu çerçevede "Normalleşmenin aşamaları" ve normalleşme sonrası atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Özellikle tarım ve turizm sektöründe atılacak adımlar değerlendirilecek.

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Turizmde yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle otellerde alınacak önlemler, uçuşların başlaması gibi tüm detaylar toplantıda değerlendirilecek. Özellikle bayram sonrasında restoran ve kafelerin gerekli önlemlerin alınarak belli şartlarda açılması konuları da toplantıda ele alınacak.

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için belli saat aralıklarında sokağa çıkma izin verilmesi talep ediliyor.

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