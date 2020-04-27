Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?
GÜNDEM YİNE CORONA VİRÜS!
Toplantının ana gündemini yine coronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.