Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1-2-3 Mayıs'ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek?

Corona virüsün ülkemizde geldiği ilk günden beri alınan önlemler karşılığını verdi ve tedavi olan kişi sayısı, günlük hasta sayısını geçti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu konuda oldukça önemli oldu ve virüsün bulaşmasını engelledi. Havaların giderek güzelleştiği bu dönemde 1 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1 Mayıs 2020'nin Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonunu da ekleyerek 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı kısıtlaması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda alınacak son dakika kararları büyük bir ilgiyle takip ediliyor...