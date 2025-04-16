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SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
12:40
SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!
Konya'da 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık, bisikletiyle okula gittiği sırada çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Hasan Arıcıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Arıcıoğlu'nun cadde üzerindeki çöp konteynırlarına bakmak için yavaşladığı ve aniden tekrar hızlandığı sırada bisikleti ile önünden geçmek üzere olan Osman Talha'ya çarparak ölümüne neden olarak asli kusurlu olduğu belirtildi. Kaza anı kamyondaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.