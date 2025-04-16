SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülerde Osman Talha'nın kamyonu görünce kaldırım kenarında durduğu, kamyonun duraksadığını görmesi üzerine harekete geçtiği ve bu esnada kamyonun da aniden hareket etmesi üzerine altında kaldığı görülüyor. Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.