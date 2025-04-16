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Haberler Yaşam SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:40

SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Konya'da 10 yaşındaki Osman Talha Bağrıaçık, bisikletiyle okula gittiği sırada çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Hasan Arıcıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Arıcıoğlu'nun cadde üzerindeki çöp konteynırlarına bakmak için yavaşladığı ve aniden tekrar hızlandığı sırada bisikleti ile önünden geçmek üzere olan Osman Talha'ya çarparak ölümüne neden olarak asli kusurlu olduğu belirtildi. Kaza anı kamyondaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza, geçtiğimiz yıl 19 Eylül günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar ile Harmancık Caddesi Kavşağında meydana geldi.

SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Toki Ziya Nur Aksun Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Osman Talha Bağrıaçık, bisikleti ile okula giderken Hasan Arıcıoğlu'nun kullandığı çöp kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ekipler yapılan kontroller sonucu Osman Talha Bağrıaçık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza anı kamyondaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülerde Osman Talha'nın kamyonu görünce kaldırım kenarında durduğu, kamyonun duraksadığını görmesi üzerine harekete geçtiği ve bu esnada kamyonun da aniden hareket etmesi üzerine altında kaldığı görülüyor. Kamyon sürücüsü Arıcıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON DAKİKA... 10 yaşındaki Osman Talha’yı göz göre göre ezmiş: Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı!

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Kamyon sürücüsü Hasan Arıcıoğlu hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.