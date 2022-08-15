Son dakika: 100 milyon liralık Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar! ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

ÜNLÜLERE REKLAMLARINDA YER VERDİ

Firma, sistemi duyurabilmek için birçok fenomene reklamlarında yer vererek ön plana çıkmasını sağladı. Deterjanpazari.com da oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Berke Üzrek, Öykü Çelik ve Melek Baykal'ın reklamlarda oynattı. Türkiye geneli ağını genişleten firma Ankara başta olmak üzere aralıksız üye kazanmaya devam etti. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine fabrika kurdu. Türkiye geneli bayilik verme hazırlığı başlattığı öğrenildi.