Son dakika: 100 milyonluk miras vurgunu! 52 yıllık şizofren babaya sağlıklı raporu

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU GELDİ

Vasi davası sırasında Berna Baldudak, ikinci şokunu mahkemeye gelen raporla yaşadı. Ankara'daki bir kamu hastanesi tarafından, Rıfat B'nin 'olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı, akıl zayıflığı, bunama hali veya organik defisiter araz içinde bulunduğunu gösteren tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı'na ilişkin rapor gelmesi üzerine Berna Baldudak şaşırdı. Kadın söz konusu rapora itiraz etti.