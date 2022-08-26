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Son dakika: 100 milyonluk miras vurgunu! 52 yıllık şizofren babaya sağlıklı raporu
Giriş Tarihi: 26.08.2022 06:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
06:33
Son dakika: 100 milyonluk miras vurgunu! 52 yıllık şizofren babaya sağlıklı raporu
Son dakika haberi: Ankara'da yaşayan Berna Baldudak, 72 yaşındaki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada, babasının imzaladığı vekâlet ile 100 milyon liranın üzerindeki mal varlığını erkek kardeşi Erdem B'nin üzerine geçtiğini öğrendi.