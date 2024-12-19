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Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:59

SON DAKİKA13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!

SON DAKİKAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerimizi ve çocuklarımız tehdit eden sosyal medya uygulamalarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 yaş ve altına sosyal medya düzenlemesine yönelik dünya örnekleri incelemeye alındı. Bakanlık, Türkiye'ye uyarlamak için birer birer incelediği Avustralya, İspanya, Norveç, Fransa, ABD ve Güney Kore örnekleri üzerinde çalışma gerçekleştirirken Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ÖNDER YILMAZ
Rana BÜYÜKTAŞ
SON DAKİKA… 13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!

Gençleri ve aileleri, tehlikeli akımlardan korumak için seferberlik anlayışıyla çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin duyurduğu yeni mevzuat düzenlemesi için dünya örneklerini inceliyor. Türkiye için yaş aralığı tartışması sürerken, Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndaki sunumunda sosyal medya kullanımında yaşın 13 olması gerektiğini söyledi.

SON DAKİKA… 13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!

SABAH, Bakanlığın Türkiye'ye uyarlamak için birer birer incelediği Avustralya, İspanya, Norveç, Fransa, ABD ve Güney Kore örneklerinin detaylarını derledi.

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SON DAKİKA… 13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!

DÜNYA ÖRNEKLERİ İÇİN KOMİSYON KURULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmasında 16 yaşından küçükler için sosyal medyayı düzenleyen mevzuat hazırlığı içerisinde olduklarını duyurmuştu. Mevzuatın çalışmalarının başladığını belirten Bakanlık kaynakları, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin dünyadaki uygulamaları incelediklerini, Türkiye'ye uygun modeller geliştirmek için komisyon oluşturduklarını belirtti.

SON DAKİKA… 13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!

Dijital risklere karşı dünya ülkelerinin aldığı tedbirler ise şunlar:

ABD'DE ÇOCUKLAR PAYLAŞIM YAPAMIYOR

ABD'de 16 yaşından küçük çocukların kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran tüm platformlara erişimi engellendi. Ayrıca ABD'nin Utah eyaletinde kabul edilen yasayla çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımına ailelerinin onay vermesi şartı getirildi. Akşam 22:30 ile sabah 06:30 arasında çocuk ve ergenlerin sosyal medyaya ulaşımına kısıtlama getirilmesi ön görülüyor.

SON DAKİKA… 13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!

5 SOSYAL MEDYA UYGULAMASI YASAKLANDI

Avustralya, bu yıl yaptığı düzenlemeyle çocuk ve gençler arasında artan depresyon, kendine zarar verme ve intihar gibi vakaların önüne geçmek için 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını engelledi. Avustralya'nın getirdiği yasağa göre Instagram, TikTok, X, Facebook ve YouTube uygulamaları 16 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılamayacak.

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