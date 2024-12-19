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SON DAKİKA… 13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
09:59
SON DAKİKA… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerimizi ve çocuklarımız tehdit eden sosyal medya uygulamalarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 yaş ve altına sosyal medya düzenlemesine yönelik dünya örnekleri incelemeye alındı. Bakanlık, Türkiye'ye uyarlamak için birer birer incelediği Avustralya, İspanya, Norveç, Fransa, ABD ve Güney Kore örnekleri üzerinde çalışma gerçekleştirirken Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu da dikkat çeken açıklamalar yaptı.