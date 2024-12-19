SON DAKİKA… 13 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte mercek altına alınan ülkeler ve uygulamaları!

Dijital risklere karşı dünya ülkelerinin aldığı tedbirler ise şunlar:

ABD'DE ÇOCUKLAR PAYLAŞIM YAPAMIYOR

ABD'de 16 yaşından küçük çocukların kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran tüm platformlara erişimi engellendi. Ayrıca ABD'nin Utah eyaletinde kabul edilen yasayla çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımına ailelerinin onay vermesi şartı getirildi. Akşam 22:30 ile sabah 06:30 arasında çocuk ve ergenlerin sosyal medyaya ulaşımına kısıtlama getirilmesi ön görülüyor.