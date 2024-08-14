Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
10:32
SON DAKİKA: 13 yaşındaki Beren Su Bolat’ı ihmal öldürdü: Bilirkişi raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı!
Ankara'da yaşayan Beren Su Bolat, daha 13 yaşındaydı. Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde bindiği asansörde 5 ve 6 kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında asansör boşluğuna düşen Beren Su Bolat, kurtarılamadı. Yürütülen soruşturmada talihsiz çocuğun ihmaller zinciri sonucu öldüğü anlaşıldı. Bilirkişi raporunda, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kurtarma sırasında gerekli tedbirler almadığı bilgisi de yer aldı. İşte detaylar…