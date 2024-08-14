SON DAKİKA: 13 yaşındaki Beren Su Bolat’ı ihmal öldürdü: Bilirkişi raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı!

Buna göre bilirkişi raporunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin ihmali de yer aldı. İtfaiye görevlilerinin çocuğu kurtarma esnasında gerekli alan tedbirlerini almadığı tehlikeli durumu göz ardı edilerek riskli davranışlar sergileyip kazayı önlemek yerine kazaya neden oldukları bildirildi. Raporda, "Kazanın meydana gelişindeki birinci ve temel nedenin asansörde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması, dikkatsiz ve özverisiz davranılmasıdır" ifadelerine yer verildi.