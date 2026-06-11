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SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:33
SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları
Son dakika haberi: İstanbul merkezli yürütülen Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı. MASAK ve emniyet birimlerinin titiz takibiyle deşifre edilen suç organizasyonunun, 14.2 milyar liralık devasa bir parayı bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden nasıl buharlaştırdığı tüm detaylarıyla ortaya çıktı.