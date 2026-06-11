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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:33

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

Son dakika haberi: İstanbul merkezli yürütülen Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı. MASAK ve emniyet birimlerinin titiz takibiyle deşifre edilen suç organizasyonunun, 14.2 milyar liralık devasa bir parayı bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden nasıl buharlaştırdığı tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
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SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı. Yatırım danışmanı maskesiyle 14.2 milyar liralık vurgun yapan şebekeyle ilgili MASAK rapor hazırladı.

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

MASAK'ın 11 Eylül 2023 tarihli raporuna göre organizasyon, suç gelirlerini aklamak için tam 241 paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin birçoğunun adresi aynıyken, resmiyette hiçbir mal alışı olmayan şirketlerin banka hesaplarından milyonlarca liralık çıkışlar yapıldığı tespit edildi.

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SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

Örgütün en büyük finansal köprüsü ise yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'lar oldu. Sadece PARAM üzerinden 156 gerçek kişiye 5.7 milyar TL aktarıldığı soruşturma birimlerince belgelendi.

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SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

KAPALIÇARŞI'NIN "TAHSİLAT ŞUBELERİ" VE KRİPTO ÇIKIŞI

Soruşturma dosyası, paranın izini kaybettirmek için kullanılan en kritik aşamayı da gün yüzüne çıkardı. Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli büroların, sistemin bir nevi "tahsilat şubesi" gibi çalıştığı değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

Bankalardan çekilen nakit paralar buralarda altına veya dövize çevriliyor, ardından COINTRAL gibi noktalar üzerinden USDT (Tether) birimine dönüştürülerek yurt dışındaki yasa dışı ödeme kuruluşlarına transfer ediliyor.

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

GİZLİ MUHASEBE SİSTEMİ: "M80" YAZILIMI

Suç örgütünün bu devasa trafiği yönetmek için "M80" kodlu özel bir muhasebe yazılımı kullandığı deşifre edildi. Sisteme yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından gelen her kuruş, bu yazılım üzerinden takip edilerek ilgili kişilerin hesaplarına tanımlanıyor ve aklama süreci dijital ortamda koordine ediliyordu.

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

KURYELER VE FİGÜRANLAR: BARİSTALAR, TEMİZLİKÇİLER, ATIK TOPLAYICILARI

Örgütün en çarpıcı kısmını ise suç ağına alet edilen "figüranlar" oluşturuyor. Örgütün, üzerlerine şirket kurup hesap açtığı kişilere aylık 5 bin TL ile 40 bin lira arasında ödeme yaptığı belirlendi.

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

Şüpheli ifadeleri sistemin işleyişini gözler önüne serdi: Atık Toplayıcısı Bilal: Geçimini çöplerden plastik toplayarak sağladığını söyleyen Bilal Helvacı'nın adına iki şirket kurulduğu ve milyonlarca liralık hacme ulaşıldığı görüldü.

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

Barista Alperen: Üniversite öğrencisiyken 3 bin TL karşılığında hesaplarını kiralayan Alperen, daha sonra tehdit edilerek İstanbul'da bir bankadan 600 bin lira nakit çekip örgüt üyelerine teslim etmeye zorlandığını anlattı.

SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

Temizlik Görevlisi Ali: Hastanede temizlik personeli olan Ali Aslan, "sicilin temiz, yardım et" diyen bir mahalle arkadaşına güvenerek adına şirket açtırdığını ve üzerinden 35 milyon liralık POS işlemi geçtiğini emniyette öğrendi.

#KRİPTO

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