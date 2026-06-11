SON DAKİKA | 14 milyarlık dev vurgun! Döviz bürolarından kripto dünyasına uzanan ‘hayalet’ ağ: Baristalar, temizlikçiler, atık toplayıcıları

KAPALIÇARŞI'NIN "TAHSİLAT ŞUBELERİ" VE KRİPTO ÇIKIŞI



Soruşturma dosyası, paranın izini kaybettirmek için kullanılan en kritik aşamayı da gün yüzüne çıkardı. Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli büroların, sistemin bir nevi "tahsilat şubesi" gibi çalıştığı değerlendiriliyor.



