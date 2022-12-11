Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 15:21

Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!

Son dakika: 15 yaşındaki genç kız asansörde bıçaklı bir sapık tarafından tacize uğradı. Genç kızı "Seni istiyorum. Bağırırsan keserim. 5 dakika dişini sık" diyerek tehdit eden sapık, binadan kaçarak uzaklaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!

Son dakika haberi: 15 yaşındaki kız asansörde tacize uğradı. Tüyleri diken diken eden olay 8 Aralık'ta Gaziantep'te yaşandı. 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi.

Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!

ÇIĞLIKLAR ATTI!
Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştı.

15 yaşındaki genç kıza asansörde taciz! "Bıçağı boğazıma dayadı ve..." | Video

Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!

Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T'nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.

Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!

"İSTEDİKLERİMİ YAPARSAN…"
Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T., "O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş.

Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!

Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra 'Ama istediklerimi yaparsan' dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de 'Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum' dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı" dedi.

SON DAKİKA