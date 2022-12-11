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Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
15:21
Son dakika | 15 yaşındaki kıza asansörde cinsel taciz: Seni istiyorum bağırırsan keserim!
Son dakika: 15 yaşındaki genç kız asansörde bıçaklı bir sapık tarafından tacize uğradı. Genç kızı "Seni istiyorum. Bağırırsan keserim. 5 dakika dişini sık" diyerek tehdit eden sapık, binadan kaçarak uzaklaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.