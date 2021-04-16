Son dakika: 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

13 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki son verileri paylaştı. Türkiye son 24 saatte 306 bin 563 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 59 bin 187, hasta sayısı ise 2 bin 723 oldu. Bugün 273 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 24 bin 455'e çıktı. Tedavilerinin ya da karantina sürecinin bitmesinden sonra 52 bin 104 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Bugün yapılan testlerle birlikte toplamda 42 milyon 199 bin 485 test yapıldı, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi.