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Haberler Yaşam Son Dakika... 2021 KYK borçları silinecek mi, af çıktı mı, son durum nedir? KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 13:07

Son Dakika... 2021 borçları silinecek mi, af çıktı mı, son durum nedir? KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?

Yükseköğretim öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca maddi destek sunmak amacıyla sağlanmakta olan borçları, yapılandırma başvurularıyla beraber yeniden gündeme taşındı. Geri ödemeli şeklinde bu ücretten faydalanan vatandaşlar bilindiği üzere mezun olmalarının ardından aldıkları bu krediyi çeşitli taksit imkanlarıyla geri ödemesi gerekiyor. Hal böyleyken "KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte öğrenim kredisi yapılandırma sürecine ilişkin yaşanan tüm gelişmeler…

SON DAKİKA || KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?

Geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen 15 maddelik yapılandırma yasasının öğrenim kredilerini de kapsadığı bilgisinin ardından borç yapılandırma başvuru sürecine ilişkin detaylar gündeme taşındı. Üniversite eğitimleri esnasında bu nakdi ücretten faydalanan ve borcunu ödemekte güçlük çeken kişiler için bu sayede yeni bir fırsat doğdu. 30 Nisan itibarıyla kesinleşmiş olan borçların ve cezaların yapılandırılmasına yönelik başvurular 31 Ağustos'ta son bulacak. Buna göre; KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA || KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

yapılandırma ve sorgulama işlemleri son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan bu yasa birçok borcu kapsarken borç yapılandırması için vatandaşlar 'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda ile giriş yapacak.

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SON DAKİKA || KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

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SON DAKİKA || KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?

YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEM BORÇLARI KAPSIYOR, NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?

borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

SON DAKİKA || KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma başvuruları başladı mı ve nasıl yapılacak?

Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.

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