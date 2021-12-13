2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri için ön görülen zam miktarı en az yüzde 10.47. Ocak enflasyon oranının açıklanması ile birlikte zam miktarı netleşecek. Peki emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı ile ilgili ayrıntılar;