SON DAKİKA: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emekliler Ocak ayıyla birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Ocak ayının gelmesine kısa bir süre kala, SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları merak ediliyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri için ön görülen zam miktarı en az yüzde 10.47 olarak ön görülüyor. Bu noktada, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek soruları merak konusu oluyor. İşte 2022 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı