2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının gelmesi ile birlikte bugün, 5 aylık enflasyon verisi netleşti. Emekliye yapılacak zam miktarı için sadece bir veri kalırken, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Buna göre, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç TL? SSK ve BAĞKUR emekli zam oranı belli oldu mu? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı…