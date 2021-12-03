SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kasım enflasyon ile birlikte Haziran ayından bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 olarak hesaplandı. Buna göre en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı detayları;

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Buna göre, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç TL? SSK ve BAĞKUR emekli zam oranı belli oldu mu? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı…