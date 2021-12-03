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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:25

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı belli oluyor!

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının gelmesi ile birlikte bugün, 5 aylık enflasyon verisi netleşti. Emekliye yapılacak zam miktarı için sadece bir veri kalırken, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Buna göre, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç TL? SSK ve BAĞKUR emekli zam oranı belli oldu mu? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı…

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı belli oluyor!

SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kasım enflasyon ile birlikte Haziran ayından bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 olarak hesaplandı. Buna göre en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı detayları;

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Buna göre, 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç TL? SSK ve BAĞKUR emekli zam oranı belli oldu mu? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı…

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı belli oluyor!

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı belli oluyor!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı belli oluyor!

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

SON DAKİKA: 2022 Ocak Emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı belli oluyor!

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

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