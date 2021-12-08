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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 2022 Ocak emekli zammı tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 09:36

SON DAKİKA | 2022 Ocak emekli zammı tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak zammı için heyecanlı bekleyişe başladı. 2022 Ocak emekli zammı tablosu ise açıklanan 5 aylık enflasyon verisine göre netleşti. Şimdi ise geriye sadece Aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Bu noktada, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç tl soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Buna göre, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Ocak emekli zammı detayları…

SON DAKİKA | 2022 Ocak emekli zammı tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaş zammı kaç tl soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Buna göre en düşük, en yüksek ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne kadar? İşte detaylar;

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

SON DAKİKA | 2022 Ocak emekli zammı tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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SON DAKİKA | 2022 Ocak emekli zammı tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

SON DAKİKA | 2022 Ocak emekli zammı tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

SON DAKİKA | 2022 Ocak emekli zammı tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

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