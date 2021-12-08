Emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaş zammı kaç tl soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Buna göre en düşük, en yüksek ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne kadar? İşte detaylar;

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.