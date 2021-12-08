Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak zammı için heyecanlı bekleyişe başladı. 2022 Ocak emekli zammı tablosu ise açıklanan 5 aylık enflasyon verisine göre netleşti. Şimdi ise geriye sadece Aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Bu noktada, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç tl soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Buna göre, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Ocak emekli zammı detayları…