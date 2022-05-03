Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler Temmuz ayında 2022 yılının ilk zammını alacak. Yapılacak zam için belirleyici etken ise enflasyon oranları olacak. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında emeklilere "sosyal refah düzenleme" ile birlikte yüzde 66 zam yapılmış ve emekli maaşları 1500 liradan 2500 liraya yükselmişti. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli Temmuz maaşı ile ilgili ayrıntılar;