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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 10:25

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler Temmuz ayında 2022 yılının ilk zammını alacak. Yapılacak zam için belirleyici etken ise enflasyon oranları olacak. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında emeklilere "sosyal refah düzenleme" ile birlikte yüzde 66 zam yapılmış ve emekli maaşları 1500 liradan 2500 liraya yükselmişti. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli Temmuz maaşı ile ilgili ayrıntılar;

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşları Temmuz ayında zamlanacak. Yapılacak zam miktarında belirleyici etken ise yine enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon oranı açıklandı. Geride kalan 3 aylık enflasyon oranının açıklanması ile birlikte zam tutarı belli olacak. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi. İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR... İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI!

2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

1. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2. Emekli ve memur Temmuz zammı için sosyal refah düzenlemeleri neler olacak?

3. Düzenlemeler maaşlara nasıl yansıyacak?

İşte tüm bu sorularla beraber milyonların merakla beklediği Temmuz maaş dönemi için detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN AÇIKLIYOR: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları yapılacak düzenleme hakkında bilgi verecek. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve beklentilere göre hesaplanan rakamlarla emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı tablosu netleşmeye başladı.

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SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Artış konusunda Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" demişti.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.

Öte yandan 1 Mayıs'ta konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Detayların Bakan Bilgin tarafından daha sonra duyurulması bekleniyor.

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